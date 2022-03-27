Hacılar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Hacılar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, TEMA Arıtım ve Çevre Danışmanlığının çevre mühendisleri ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sıfır atık yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonrasında belediyenin bu belgeyi almaya hak kazandığını belirtti.

Belediye olarak gerek temizlik işleri müdürlüğü gerekse diğer birimlerde sıfır atık projesine önem verdiklerini ifade eden Özdoğan, belediye bünyesinde de gerekli tüm çalışmaların yapıldığını aktardı.

Özdoğan, projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ile Çevre Yönetim ve Denetimi Şube Müdür Vekili Ömer Kurtyemez'e teşekkür etti.