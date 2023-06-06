Hacılar Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısında Yaz Çalışmaları Hızlandı

Hacılar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısında alınan kararlar ve yapılan açıklamalarla ilçede yaz çalışmalarının hızlandığı belirtildi. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçeye yapılan devlet yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Hacılar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirilirken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "İlçede yaz çalışmaları hızlandı" dedi.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden ve alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; ülke gündemiyle alakalı yaptığı açıklamada 2023 genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tüm dünyaya hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Özhaseki bakanımıza başarılar diliyorum. Belediye olarak Ankara ile olan irtibatımız artarak devam edecek. Bu manada ilçemize yapılan devlet yatırımları da hız kesmeden devam edecek" dedi.

Hacılar belediyesi olarak ilçede yaz çalışmalarının hızlandığını hatırlatan Özdoğan, "İhalelerimiz tamamlandı. Gerek alt yapı gerekse üst yapı çalışmalarımız hızlandı. Hacılarımız turizmde bir canlılık getiriyor. Özellikle Hürmetçi Mahallesi'nde yapılacak yeni bir tesis ve yeni projelerin ilçemize ve ilimize katkıları olacak. Burası inşallah sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin tanıdığı bir alan olacak" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 01.06.2023 tarih ve 8010 sayılı ek ödenek talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.05.2023 tarih ve 8003 sayılı satış konulu müzekkeresi, 31.05.2023 tarih ve 8004 sayılı satış konulu müzekkere ve ek gündem maddesinde yer alan 05.06.2023 tarih ve 2655 sayılı satış talebi konuları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ