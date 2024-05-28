Hacılar Belediye Başkanı Öğrencilerle Buluştu

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yemekte öğrencilerle buluşan Özdoğan'a, Kaymakam Burak Dertlioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan da eşlik etti.

Öğrencilere başarı dileyen Özdoğan, dereceye girecek öğrencileri altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendireceklerini belirtti.

Öğrencilere moral ve motivasyon vermeyi amaçladıklarını ifade eden Özdoğan, "Haziranın ikinci haftası gireceğiniz sınavda Allah size kolaylık versin. Bir yıl boyunca çalıştınız, emek verdiniz. Sınav her şey demek değil, inşallah gönlünüze göre üniversitelerde okursunuz. Strese gerek yok, strese kapılmayın. Rahat olun ama çok da rahat olmayın. Tatlı telaş her zaman için iyidir. Çıkacak sonuca göre de öğretmenlerinizle ve ailenizle birlikte değerlendirirseniz, iyi bir meslek seçersiniz, mutlu ve huzurlu olursunuz." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, YKS sınavında ilk 150 bine girenlere birer altın hediye edeceklerini, ilk 10 bin ve 20 bine girenlerin ise vakıf tarafından ödüllendirileceğini bildirdi.

İlçe Kaymakamı Dertlioğlu ise ilk 10 bine giren öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye edeceklerini kaydetti.