Hacılar Arafat'a İntikallere Başladı

Hacılar Arafat'a İntikallere Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mekke'de düzenli bir şekilde gerçekleştirilen intikallerle 86 bin Türk hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatları doğrultusunda Arafat'a götürülmeye başladı. Sıcak hava ve trafik düzenlemeleri nedeniyle intikaller, Terviye günü ikindiden sonra yapılıyor.

- Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a intikaller başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ekip başkanlarına Terviye günü 16'da telsiz ile verdiği talimat ile 86 bin Türk hacı adayı 700 otobüs ile Arafat'a götürülmeye başlandı

MEKKE - Hicri 1446 yılı haccının en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için hacı adayları Mekke-i Mükerreme şehrinden 23 kilometre uzaklıktaki Arafat mevkiine taşınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hava sıcaklığının 47 derece olması sebebiyle Arafat'a nakilleri Terviye günü tabir edilen 8 Zilhicce'de ikindiden sonraya aldıklarını duyurdu. Daha önce Terviye günü peyderpey sabah saatlerinde başlayan çıkışlar, sıcak hava sebebiyle ve bu sene sıkı kontroller ile şehir içi trafiğinin rahatlaması yüzünden 16.00'a alındı. Kafileler halinde otobüsleri otellerinin önüne gelen hacılar, başkanlarının talimatını dinleyerek otobüslere yerleşiyorlar.

Mekke-i Mükerreme'deki Aziziye, Şişe, Merkeziye gibi bölgelerdeki otellerde yoğun olarak bulunan Türk hacıları geldikleri şehrin kafilesi ile birlikte otobüslere bindiriliyor. Hacı adayları icmal listesine göre otobüslere bindirildikten sonra, Suudi görevliler sayıyı kontrol ederek, otobüs kapılarını kapatan etiketler yapıştırıyorlar. Arafat vakfesinin yapılacağı bölgeye ülkelere göre tahsis edilmiş özel yollardan giden hacı adayları orada kendileri için hazırlanan yüksek tavanlı ve klimalı çadırlara yerleştiriliyor. Otobüsler arife günü öğle saatlerine kadar seferlerini sürdürüyor. Merkeziye bölgesindeki oteli Kabe'ye yakın olan hacı adayları ise arife sabahı otellerinden alınıp Arafat'a götürülüyor. İntikallerin bu sene tam bir düzen sağlanması sebebiyle rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Mekke-i Mükerreme'de daha önce çok sıkışık olan trafiğin de sakin olması dikkat çekiyor. Birçok noktada polis kontrol noktalarında hacı taşıyan araçların kimlik bilgileri, hacıların nusuk kartlarının olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
Putin'den Trump'a: Ukrayna'nın İHA saldırısına yanıt vermem gerekiyor

Trump'la görüşen Putin'den çok net "Ukrayna" sözleri
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.