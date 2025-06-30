Hacılar, Ağrı'da Sevinçle Karşılandı

Hacılar, Ağrı'da Sevinçle Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak Ağrı'ya dönen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı. Duygusal anların yaşandığı karşılamada, hac organizasyonunun önemine vurgu yapıldı.

Kutsal topraklardaki hac ibadetlerini tamamlayarak uçakla direkt Ağrı'ya gelen hacılar, havalimanında yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinden havalanan uçak, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gece yarısı indi. Vatandaşlar, havalimanının içinde ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı personeli ve görevli polislerin koordinesinde Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkarak valizlerini teslim alan hacılar, yakınları tarafından alkışlar ve çiçeklerle karşılandı.

Hacılar ile yakınları kucaklaşarak hasret giderdi, buluşmada duygusal anlar yaşandı.

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan, AA muhabirine, Ağrı'dan Suudi Arabistan'a, oradan da Ağrı'ya direkt uçak seferi yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Desteklerinden dolayı Havalimanı Müdürü Ferdal Durmuş'a teşekkür eden Solhan, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın hac organizasyonunda bu sene 163 hacımız ve 6 kafile görevlimiz olmak üzere toplam 169 hacıyı mayıs ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan yolcu ettik. Hacılarımızı karşılıyoruz. Elhamdülillah, sağ salim bir şekilde geldiler. Havalimanında hacılarımız ile yakınları arasında duygu yoğunluğu var, mutluluk, sevinç var. Hacılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetinden çok memnun kaldılar. İlk defa geçen sene Ağrı'dan uçakla direkt kutsal topraklara gidilip gelindi. Bu sene de böyle olması çok iyi oldu."

Hacılardan Ümran Arvasi de hac vazifesinin çok iyi geçtiğini, Diyanetin hizmetinin çok iyi olduğunu belirterek, "Orada Müslüman kardeşlerimize dua ettik. Gazze'deki, Filistin'deki mazlum kardeşlerimize dua ettik. Allah, bu duamızı kabul etmişse bize yeter." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Bir ilimiz daha felaketi yaşıyor! Çığlıklar kulakları sağır etti
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi

CHP'nin kurultay davası ertelendi! Duruşmanın tarihi manidar
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

Türkiye'ye geri dönene 200 bin lira maaş verecekler
Meghan'ın 'ev yapımı' reçeli fabrikasyon çıktı

Ünlü isim "el yapımı" demişti, meğer herkesi kandırmış!
El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!

El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.