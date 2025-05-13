Hacı Türkmen'in Suç Kayıtları Gün Yüzüne Çıktı
Kırklareli'de evini ve otomobilini yakan, birlikte yaşadığı kadını tabanca ile öldüren Hacı Türkmen'in uyuşturucu ve basit yaralama gibi suçlardan 5 kaydı olduğu ortaya çıktı.
5 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Kırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel