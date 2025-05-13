Hacı Türkmen'in Suç Kayıtları Gün Yüzüne Çıktı

5 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Kırklareli'de evini ve 39 AAY 427 plakalı otomobilini yaktıktan sonra birlikte yaşadığı Aysel Solako'yu tabanca ile öldürüp, ardından intihar eden Hacı Türkmen'in aralarında 'uyuşturucu', 'basit yaralama' suçlarının da bulunduğu 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.