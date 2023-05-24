Hacı Ömer Sabancı Holding'den Exsa ile birleşme kararı

Hacı Ömer Sabancı Holding, bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'nin (Exsa) tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verildiğini duyurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding, bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'nin (Exsa) tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verildiğini duyurdu.

Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü toplantısında, Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve topluluğa ait çeşitli varlıkların şirket bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetimsel etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla, bağlı ortaklıkları Exsa'nın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle şirket bünyesinde birleşilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu yönetim kurulu kararı kapsamında birleşme işlemine ilişkin çalışmalara başlandığı ve konuyla ilgili gelişmelerin kamu ile paylaşılacağı aktarıldı.