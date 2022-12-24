Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çin-Türkiye İlişkilerini Geliştirecek Genç Yetenekler Yetiştiriyor

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çin ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için bir köprü görevi görmeye çalışıyor.

Önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Çin ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için bir köprü görevi görmeye çalışıyor.

Üniversite iki yıl önce turizm ve ticaret sektörleri için genç yetenekler yetiştirmek amacıyla Çin Dili ve Edebiyatı bölümünü hizmete açtı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesinde bir katalizör görevi gördüğüne işaret eden üniversite rektörü Semih Aktekin, üniversite mezunlarının iki ülke arasında yaşanacak alışverişlerde duyulan nitelikli personel ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

SES (Türkçe): SEMİH AKTEKİN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü

"Bu bölgeye gelen hem turistlere hizmet eden turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek yine Türkiye'nin bu ülkelerle olan ilişkilerinde nitelikli eleman yetiştirmek, kültürler arası diyaloğa katkıda bulunmak amacıyla iki yıldır Çin Dili Edebiyatı bölümümüzü açtık. Bunda amacımız, ifade ettiğim gibi hem turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek hem de Türkiye'nin Çin ile olan Uzakdoğu ile olan ticari ilişkilerine kültürel ilişkilerine katkıda bulunmak. Bunları tabii biz sadece dil anlamında değil kültür anlamında kültür, sanat, tarih gibi derslerle de entelektüel bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu öğrencilerimiz mezun olduklarında, tabii öncelikle bu bölge özellikle turizm bölgesi olduğu için turizm alanında, bir kısmı akademisyen olarak üniversitelerde, bir kısmı basın yayın sektöründe gazeteci olarak, bir kısmı dışişleri bakanlığında diplomat olarak, bir kısmı da Türkiye'de Çin'le iş yapan firmalarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilecekler. Özellikle Çin kültürünü ve dilini bilen bireyler olarak Türkiye ve Çin arasındaki kültürel ve entelektüel alışverişte ileride çok büyük görevler ifa edeceğini düşünüyorum. Çin'in değişik üniversitelerine kısa ve orta uzunlukta programlar için hatta ilerde mezunlarımızı yüksek lisans ve doktora yapmak üzere Çin üniversitelerine göndermeyi planlıyoruz."

Çince bölümü öğrencileri ve bölümün bağlı olduğu fakülte, bölümlerinin iki kültürü birbirine bağlamasını ve Beijing ile Ankara arasında gelişen ilişkilere katkıda bulunmasını umduklarını ifade ettiler.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.

(XHTV)