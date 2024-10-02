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Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde Hırsızlık Şoku

Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde Hırsızlık Şoku
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Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'nde dua etmek bahanesiyle içeri giren şüpheliler, türbeden toz bezi ve aydınlatma kumandası çaldı. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti.

Dua etmek bahanesiyle Hacı Bayram-ı Veli Türbesi'ne giren şüphelilerin türbeden toz bezi ve aydınlatma kumandası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'nın simge mekanlarından olan türbeye 30 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde gelen 2 zanlı, türbe içinde bir süre oturarak dua ediyor gibi davrandı.

Şüphelilerden biri, türbedeki insan yoğunluğu azaldığında görevlilerin kullandığı eşyaların bulunduğu dolabı açarak toz bezi ve aydınlatma kumandasını çaldı. Daha sonra türbeden çıkarak uzaklaşan şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Aldığı şeyler aslında hiç kayda değer şeyler değil"

Hacı Bayram-ı Veli Yardımlaşma Derneği görevlisi Kaan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer görevlilerin türbedeki bazı malzemelerin kaybolduğunu söylemesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirtti.

Cami içinde ve çevresinde güvenliği sağlamak için 3 farklı kamera kayıt sistemi kullanıldığını dile getiren Çetin, kayıtları incelediklerinde malzemelerin çalındığını tespit ettiklerini anlattı.

Çetin, "Orada görevlilerimizin gündelik işlerinde kullandıkları malzemeleri koydukları dolap var. İki kişi dua eder şekilde geliyor. Biri dua etmeyi bayağı uzun tutuyor hatta. Diğeri de içerideki kalabalığın durumuna göre dolabı açıyor. Aldığı şeyler aslında hiç kayda değer şeyler değil. Görevlerimizin kullandığı temizlik bezleri ve aydınlatmak için kullanılan kumanda." diye konuştu.

Cami içi ve çevresinin güvenlik kameralarıyla izlendiğinin bilinmesini istediklerini belirten Çetin, daha önce de ayakkabı hırsızlıklarının yaşandığını ve bu olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini emniyetle paylaştıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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