Haberler

Hacı Adaylarından Sağlık Raporu İstenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kuralarının sonuçlandığını duyurdu. Belirli hacı adaylarından sağlık raporu istenecek. Uyarı alan adayların kamu hastanelerinden 'Durum Bildirir Sağlık Raporu' almaları gerekecek. Aksi takdirde hacca gidemeyecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda çekimi gerçekleşen kurada kesin kayıt hakkı elde eden ancak isminin yanında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" ibaresi bulunan hacı adaylarından sağlık raporu istenecek.

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından aldığı bilgiye göre, hac kurasında ismi çıkan tüm hacı adayları kesin kayıt yaptırabilecek.

Kura sonucu kesin kayıt hakkı elde eden ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda veya e-Devlet portalında "Vize için kamu hastanelerinden durum bildirir sağlık raporu almanız gerekmektedir" şeklinde bir uyarı almayan hacı adaylarından sağlık raporu istenmeyecek.

Ancak, kurada ismi çıkmasına rağmen bu uyarıyı alan hacı adaylarının kamu hastanelerinden "Durum Bildirir Sağlık Raporu" almaları gerekecek.

Sağlık raporu uygun olanların belgelerini il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndermeleri istenecek.

"Durum Bildirir Sağlık Raporu" uygun olmayan hacı adayları, Suudi Arabistan makamlarınca hac vizesi verilmemesi nedeniyle hacca gidemeyecek.

Hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere vekalet verebilecek

Bu durumda olan hacı adayları, kendi adlarına hac yapmak üzere bir yakınına (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla) noterden vekalet verebilecek.

Hacı adaylarının vekalet süreçleriyle ilgili il ve ilçe müftülüklerine başvurmaları gerekecek.

Vekalet verenin 18 yaşından büyük, vekalet alanın ise 18-65 yaş aralığında olması şartı aranacak.

Vekalet yoluyla hacca gideceklerin sağlık durumlarının uygun olup olmadığı Suudi Arabistan makamlarınca ayrıca değerlendirilecek.

Belirlenen süre içinde sağlık raporu sunmayan ve vekalet için müftülüklere başvuruda bulunmayanlar kesin kayıt hakkını kaybedecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.