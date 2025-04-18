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Hacı Adaylarına Temel Sağlık Bilgileri Semineri

Hacı Adaylarına Temel Sağlık Bilgileri Semineri
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Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hacı adaylarına yönelik 'Temel Sağlık Bilgileri' konulu bir seminer düzenledi. Seminerde sağlık uzmanı Dr. Atilla Kuru, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve seyahat sırasındaki sağlık sorunları hakkında bilgilendirme yaptı.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalık Birimi tarafından, 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve acente organizasyonuyla hacca gidecek adaylara yönelik "Temel Sağlık Bilgileri" konulu seminer düzenlendi.

Yeni Cami'nde gerçekleştirilen seminere hacı adayları katıldı.

Uzman Dr.Atilla Kuru, hac yolculuğu öncesinde dikkat edilmesi gereken sağlık konularında detaylı bilgiler aktardı.

Seminerde, bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri, seyahat sırasında karşılaşılabilecek sağlık sorunları ve alınması gereken önlemler, kronik hastalıkları olanların dikkat etmesi gereken hususlar ve ilk yardım uygulamaları gibi önemli konular ele alındı.

Program kapsamında hacı adaylarının aşıları da yapılarak, olası bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alındı.

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Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
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