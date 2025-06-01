Hacı Adayları Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na Akın Ediyor

Hacı Adayları Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na Akın Ediyor
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Mekke'de hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman, Peygamberimizin ilk vahyi aldığı Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor. Hacı adayları, 600 metre yükseklikteki zor tırmanışı göze alarak, mağarada Alak suresini okumak için büyük bir heyecanla tırmanış yapıyorlar.

- Nur Dağı hacı adaylarının akınına uğruyor

İlk vahyin geldiği Hira Mağarasına tırmanan yüz binlerce müslüman, bu kutlu mekanı ziyaret edip, 600 metre yükseklikteki mağarada Alak suresini büyük bir şevkle okuyorlar

MEKKE - Hac görevini yerine getirmek için mübarek beldeye gelenler vakitlerinin büyük çoğunluğunu Kabe-i muazzamada ibadet edip dua ederek geçirirken, Peygamber efendimize ilk vahyin indirildiği Hira Mağarası'nı ziyaret etmenin heyecanını yaşıyorlar.

Peygamberimizin inzivaya çekilmek için çıktıkları Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası, Kabe'nin yaklaşık 5 kilometre uzağında ve 621 metre yüksekliğe sahip.

Termometrelerin öğle 45 dereceye kadar çıktığı Mekke'de hacı adayları zorlu bir yolculukla ulaşılan Hira Mağarası'nı ziyaret için genellikle gecenin geç saatleri ile sabahın ilk ışıklarını tercih ediyor.

Sarp bir yokuşu bulunan mağara, hacı adaylarının en çok zorlandıkları yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bazı kişiler de mağaraya çıkmak için başladığı sarp yolculuğu yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

Hacı adayları mağara ziyareti için sabah namazının ardından genellikle tırmanışa başlıyor.

Bir saatlik zorlu yolculuk sonrasında zirveye varan hacı adayları, buradan Mekke'yi seyrediyor ve namazın ardından Nur Dağı'nın zirvesinden yaklaşık 20 metre aşağıda bulunan Hira Mağarası'nı ziyaret ediyor.

Hacı adayları, bir kişinin başı tavana değmeyecek şekilde ayakta durabileceği yükseklikte ve yere uzanabileceği genişlik ve uzunlukta küçük bir boşluk bulunan mağarada şükür namazı kılıp dua ediyor. Genellikle hafızlar veya bilenler bu mağarada inen ilk ayeti kerime olan Alak suresini okuyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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