Hacı Adayları Müzdelife'de Taş Topladı

Hacı Adayları Müzdelife'de Taş Topladı
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Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamladıktan sonra Müzdelife'ye geçerek akşam ve yatsı namazlarını birleştirip 'Cem-i Tehir' yaptı. Burada şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacılar, daha sonra Mina'ya doğru yola çıktılar.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.

Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine kafileler halinde yürüyecek.

Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.

Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak.

Hacı Bülent Mercimek, çok hareketli bir hac dönemi yaşadıklarını belirterek, "İbadetlerimizi eksiksiz yapmaya çalıştık. Taş topladıktan sonra şeytan taşlamaya gideceğiz Allah'ın izni ile bu vazifeyi de gerçekleştireceğiz. Hacca gelmek çok güzel bir duygu. Yaşamak lazım." dedi.

Hacı Hasan Oyan da "Arafat'ta inşallah hacı olduk. Vakfemizi yaptık şimdi müzdelifeye geldik. Buradan da Mina'ya büyük şeytanı taşlamaya gideceğiz. Yaşadığımız duyguları tarif etmemiz çok zor inşallah herkes hacı olur." diye konuştu.

Hacı Halil İbrahim Yılmaz ise "Arafat'ta görevimizi yaptık. Müzdelifeye geldik taş topluyoruz. Allah'ın izni ile namazlarımızı kılıp şeytan taşlayacağız. Buradaki duyguları yaşamak lazım. İnşallah hacı olmayı Allah herkese nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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