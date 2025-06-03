Hacı Adayları Mekke'de Kutsal Yerleri Ziyaret Ediyor

Hacı Adayları Mekke'de Kutsal Yerleri Ziyaret Ediyor
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Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, ibadetlerinin yanı sıra Mekke'deki kutsal alanları ziyaret ediyor. Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası ve Cennet-ül Mualla gibi yerlerde dua eden hacılar, burada önemli tarihi ve dini şahsiyetlerin mezarlarını da ziyaret ediyor.

Hac farizasını yerine getirmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen hacı adayları, günlerini ibadetin yanında kutsal alanları da ziyaret ederek geçiriyor.

Aralarında Türklerin de bulunduğu hacı adayları, kafileler halinde Mekke'de özellikle Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Cennet-ül Mualla ve Cin Mescidi'ni ziyaret ediyor.

Mekke'nin en eski mezarlığı ve Kabe'den sonra en çok ziyaret edilen yerler arasında Cennet-ül Mualla Mezarlığı yer alıyor. Buraya gelen hacı adayları, hem dua edip hem de bölgeyi geziyor.

Cennet-ül Mualla'da Hazreti Muhammed'in eşi Hatice'nin, oğulları Abdullah ve Kasım'ın, dedesi Abdulmuttalib ve amcası Ebu Talip ile sahabeden birçok kişinin mezarı bulunuyor. Bundan dolayı Müslümanlar, burayı ziyaret etmeden Mekke'den ayrılmıyor.

Öte yandan Mekke'de yaşamını yitiren birçok hacı ve hacı adayının da mezarı Cennet-ül Mualla'da yer alıyor.

Cin Mescidi

Cin Mescidi'ni de ziyaret eden hacı adayları 2 rekat nafile namaz kılıp dua ediyor.

Hazreti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim okuduğu ve cinlerin de dinlemeye geldiği yere daha sonra mescit yapıldığına inanılıyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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