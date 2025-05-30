Hacı Adayları Kabe'de Son Cuma Namazını Kıldı

Hacı Adayları Kabe'de Son Cuma Namazını Kıldı
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Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı. Hacı adayları, Kabe'ye yürüyerek gelerek önce tavaf yaptılar ve dua ettiler. Arafat yolculuğu 4 Haziran'da başlayacak.

Hac ibadetini yapmak için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayı, Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldı.

Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu ve servislerin durdurulması nedeniyle Kabe'ye yürüyerek geldi.

Görevliler, hacı adaylarını Harem-i Şerif'e "Nusuk" kartları tek tek kontrol ederek aldı.

Kabe'ye sabah saatlerinden itibaren gelenler önce tavaf yaptı.

Kabe'deki yoğunluk dolayısıyla hacı adayları görevliler gözetiminde Mescid-i Haram çevresindeki boş alana alındı.

Alandan iç ve dış avluya geçirilen hacı adayları namaz saatine kadar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı hayırseverler ise saftaki hacı adaylarına cuma namazı öncesi hurma ikram etti.

Dış avluda güneş altında kalan bazı hacı adaylarının ise sıcaktan korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Arafat yolculuğu 4 Haziran Çarşamba başlıyor

Hacı adayları, Arafat'a 4 Haziran Çarşamba günü çıkacak.

Arafat yolculuğuna başlamadan fırsat buldukça Kabe'de namazlarını kılmaya, tavaf etmeye çalışan hacı adayları, imkanları çerçevesinde de umre yapmaya devam ediyor.

Hacı adayları, Arafat'ta vakfeye durduktan sonra Mina ve Müzdelife'deki görevlerini yerine getirip 24 saati burada geçirecek.

Hacı adayları şeytan taşladıktan sonra 6 Haziran Cuma günü kurbanlarını kesip vazifelerini tamamlamış olacak.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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