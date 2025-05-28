Hacı Adayları Kabe'de Gazze İçin Dua Ediyor

Hacı Adayları Kabe'de Gazze İçin Dua Ediyor
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Mekke'de bulunan hacı adayları, zulüm altında yaşayan Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için dualar ederek Allah'a yalvarıyor. Türkmenistan'dan gelen hacı grubunun Türkçe yaptığı dua, birçok hacı adayının duygularını paylaştığı anlara sahne oluyor.

- Hacı adayları Kabe'de Gazze için dua ediyor

Kabe-i Muazzama'da gönlünden geldiğince Allah'a yalvaran hacı adayları, zulüm altında inleyen Filistin ve Gazze'deki Müslümanlar için dualar ediyor

MEKKE - Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe'ye koşan hacı adayları, Filistin için dua ediyorlar.

Tavafta Türkmenistan'dan gelen bir grubun Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti. Türkmenistan hacı grubundaki gençlerin ilk olarak Allah'ın nurunu görmek istediklerini belirtmelerinden sonra hasseten Gazze ve Filistin'de zülüm altındaki kardeşlerinin kurtulmaları için yaptıkları yalvarış bütün Müslümanların gönlüne su serpti. Türkmenistan kafilesinin fasih bir Türkçe ile yaptıkları duaya Türkiye'den gelen hacı adayları da iştirak ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
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