Hacı Adayları Arafat Vakfesini Tamamladı
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti. Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını birleştirip Müzdelife vakfesini gerçekleştiren hacı adayları, şimdi taş toplamak için Mina'daki Cemerat bölgesine hareket edecek.
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.
Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.
Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "büyük şeytana" yedi taş atacak.