Hacı adayları Arafat'ta (2)
AA - Mesut Tankulu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları Cebel-i Rahme'de dua eden hacı adayları Arafat't agüneşin doğuşu MEKKE - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk...
Arafat bölgesine ulaşan hacı adayları
Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden hacı adayları
Cebel-i Rahme'de dua eden hacı adayları
Arafat't agüneşin doğuşu MEKKE - Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de büyük yoğunluk oluşturdu. Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. (2)
AA / Mesut Tankulu - Güncel