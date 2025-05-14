Hacettepe Üniversitesi'nde Uluslararası Dostluk Günü Etkinliği

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından küresel dostluk ve kültürel çeşitliliği desteklemek amacıyla "Uluslararası Dostluk Günü" etkinliği düzenlendi.

Beytepe Yerleşkesi'nde yapılan etkinlikte, üniversitede okuyan 86 ülkeden öğrencinin de katılımıyla dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkelerin geleneksel ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı stantlar kuruldu.

Etkinlik aralarında Fransa, Meksika, Venezuela, Filistin, Azerbaycan ve Moğolistan'ın da yer aldığı çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerinden temsilciler ile HÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ve HÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Gül Deniz Demirel Aydemir'in katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Yıldırım, üniversitenin uluslararasılaşma politikasının, akademik alanda dünya sınırlarını ortadan kaldırmayı, erişilebilirliği, evrensel kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği hedefleyen ve etik değerleri gözeten bir yaklaşımı benimsediğini söyledi.

Uluslararasılaşma stratejilerinin, üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinde benimsenmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım, "Uluslararası Dostluk Günü'nün, üniversitemiz için yeni dostlukların kurulmasına, var olan bağların güçlenmesine ve uluslararası işbirliklerinin artmasına vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Gül Deniz Demirel Aydemir, öğrencilere "Sizler dünyayı kampüsümüze taşıyorsunuz. Dilleriniz, gelenekleriniz, bakış açılarınızdaki zenginlik ve kurduğunuz dostluklar aracılığıyla üniversitemizi yalnızca akademik olarak değil aynı zamanda daha kapsayıcı bir topluluk olarak da geliştiriyorsunuz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan ve sizlerin varlığını kutlamaktan büyük onur duyuyoruz." diye seslendi.

HÜ Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından sessiz trio performansının sergilendiği etkinlik, çeşitli ülkelerin halk dansları ve müzik gösterileriyle gün boyu devam edecek.