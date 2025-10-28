Haberler

Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrencilere Yapılan Saldırıya Tepki

Güncelleme:
Hacettepe Üniversitesi'nde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavgada bazı öğrencilerin yaralanmasına emek örgütleri tepki gösterdi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve güvenlik güçlerinin tutumunu eleştirdi.

(ANKARA) - Hacettepe Üniversitesi'nde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavga sonucu bazı öğrencilerin palayla yaralanmasına emek örgütlerinden ortak tepki geldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Yapılan Menfur Saldırıyı Kınıyoruz! Dün Hacettepe Üniversitesi kampüsünde pahalı olan yemek ücretlerini ve kötü barınma koşullarını protesto eden öğrencilere, güvenlik güçlerinin gözü önünde, okul dışından oldukları anlaşılan/öne sürülen, yüzlerini kar maskesi takarak gizlemiş bir grup saldırgan pala ve satır gibi kesici aletlerle saldırmış ve bazı öğrencileri ciddi şekilde yaralamıştır. Güvenlik güçleri saldırganların peşine düşmek yerine Bilkent Hastanesi acil servisine götürülen yaralı öğrenciler ve durumları hakkında bilgi almak için kapıda bekleyen arkadaşlarını gözaltına almıştır. Üniversite öğrencilerine yapılan bu saldırıyı kınıyor, güvenlik güçlerinin olay sırasındaki ve sonrasındaki tavrını kabul edilemez buluyoruz. Yaralı öğrencilere acil şifalar diliyor, bir an önce derslerinin başına dönebilmelerini umuyoruz.

Ülkemizin siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle gergin olan atmosferinde savunmasız üniversite öğrencilerine yapılan bu planlı saldırının toplumsal barışı da hedef aldığı açıktır. Bu nedenle emniyet güçlerini yeni saldırılar yaşanmadan, daha vahim sonuçlar doğmadan, olayı arkasındaki güçlerle birlikte aydınlatmaya, failleri bir an önce bularak adalete teslim etmeye çağırıyoruz. Gençlerin eğitim hakkına, yaşamlarına, geleceklerine kasteden saldırganlar toplum vicdanında zaten mahkumdurlar. Ancak adalet karşısında hak ettikleri cezayı almadıkları takdirde bu ülkede hiçbir üniversite öğrencisi, hiçbir vatandaş güvende olamayacaktır. Bizler demokratik meslek-emek örgütleri olarak, geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıktığımızı, benzerlerinin yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağımızı, yetkililerin sorumluluklarını bir an önce yerine getirmelerini beklediğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
