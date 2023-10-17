Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi Önünde Bıçaklı Saldırgan Gözaltına Alındı

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisi önünde çevresindekilere bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi acil servisi önünde bıçaklı bir kişi olduğu ihbarı ve gelen sesler üzerine, Altındağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, hastane polisiyle acil servis önüne gitti.

Taşkınlık çıkaran, elindeki bıçakla tehditlerde bulunan U.C.G'yi sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri, zanlının ikazlara uymaması üzerine müdahalede bulundu.

U.C.G ve polis memurlarının üniformasına zarar veren annesi S.Y. gözaltına alındı.