Hacettepe'den rahim ağzı kanserinin tespiti için test kiti

ANKARA'da Hacettepe Üniversitesi, kadınların evde rahim ağzı kanseri testi yapabilmesi için kit geliştirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, "İnce çubuk olan test kitinin doğruluk oranı yüzde 98. Kadınlarımız jinekoloji masasına yatmadan evde rahim ağzı kanseri testi yapabilecek" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin, uzun süredir yaptıkları çalışmalar sonucunda kadınların jinekoloji masasına yatmadan evde rahim ağzı kanseri testi yapabileceklerini ve bunun için özel kit geliştirdiklerini söyledi.

Doç. Dr. Gültekin, rahim kanseri çalışmaları için Hacettepe Üniversitesi olarak çok ülkeli konsorsiyuma da katıldıklarını belirterek, "5 önemli genetik molekül bulduk ve tahmin ediyorum; bu yıl içinde artık aşırı kanamalarda rahim biyopsisi alınmayacak. Bunun yerine çok basit bir çubukla rahim kanserlerini de tespit edebileceğiz. Rahim biyopsisi, rahimden örnek alma, kadınlarımızın korktuğu ve çekindiği bir işlem. Kadınlarımızın kanamaları çok fazla olduğunda doktora gitmeye çekiniyorlar. Bunu önlemek için 8 Avrupa ülkesi bir araya geldik. Bazı moleküler testleri bulduk. Kendi yaptığımız parça almalarla kadının kendi kendine yaptığı çubuklu örneğe bakacağız. Şu ana kadar ki sonuçlarımız yüzde 95 büyüme gösteriyor. Eğer sonuçları iyi gelirse bu müthiş bir şey, artık anormal kanaması olan kadınlarda rahim kanaması olup olmadığını anlayabileceğiz. Gebelik testi gibi düşünelim" diye konuştu.