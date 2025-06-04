Hacda çevre sorumluluğunu teşvik eden 'Yeşil Rehber' İngiltere Parlamentosunda tanıtıldı

Hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu da entegre etmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlanan "Hac ve Umre için Yeşil Rehber", İngiltere Parlamentosunda tanıtıldı.

Global One 2015 adlı İngiliz Müslüman hayır kuruluşu tarafından hazırlanan rehberin İngiltere Parlamentosundaki tanıtımına İngiltere Parlamentosu Hac ve Umre Grubu Başkanı ve İşçi Partisi Milletvekili Yasmin Qureshi, İnanç, Topluluklar ve İskandan Sorumlu Devlet Bakanı Wajid Khan, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile çok sayıda milletvekili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetli katıldı.

Ertaş, toplantıya katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık projesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türk hacılara verilen hizmetler ile sıfır atık ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sürdürülebilirliğin ve çevre bilincinin İslam medeniyetinde güçlü bir yere sahip olduğunu belirten Ertaş, Türkiye'de yürütülen bu projelerin, modern kavramları, kültür ve geleneğin diliyle buluşturduğunu söyledi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, hac ve umrenin çevreye duyarlı şekilde yapılmasının önemine değinilirken, İslam dininin çevre konusundaki hassasiyetlere yüzyıllar öncesinde dikkati çeken bir din olduğu vurgulandı.

Hac ve Umre için Yeşil Rehber, hac yolculuklarına çevresel sorumluluğu da entegre etmeyi amaçlıyor.

İngilizce ve Arapçanın yanında yeni versiyonunda Türkçe, Urduca, Fransızca, Hollandaca ve Hausa dillerinde hazırlanan rehber, hac ibadetinin çevreye etkisini azaltmanın yanında İslam dininin çevreye duyarlılığını yansıtmayı hedefliyor.

Rehber, sürdürülebilir haccın tüm Müslüman toplulukları için erişilebilir olmasını da teşvik ediyor.