Hac Ön Kayıt ve Yenileme Süresi 27 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Havza Müftüsü Cemil Alıcı, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Alıcı, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını hatırlatan Alıcı, "Daha önce kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 lira olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek." dedi.

Alıcı, 2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtlarının Diyanet tarafından otomatik olarak yenilenmeyeceğine dikkati çekerek, "Kayıt yenileme yapmak isteyenler hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Müftülüğümüzde hac ön kayıt ve yenileme işlemleri için yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.