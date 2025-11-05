Haberler

Hac Kuraları Çekildi: 1.8 Milyon Aday Bekliyor

Güncelleme:
Bu yıl hac kuralarına katılan 1 milyon 799 bin 835 kişi, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadetinin önemine vurgu yaptı ve bu yıl için Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu açıkladı.

Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Hac kurası öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Hac ibadetinin İslam'ın temel şartlarından biri olduğunu anımsatan Arpaguş, "Peygamber Efendimiz, yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından birinin de hac ibadeti olduğunu haber vermiştir. Haccın nasıl eda edileceğini ise hac mevsiminde bizzat yaparak Müslümanlara öğretmiştir." dedi.

" Hac, zaman ve mekanın değerli bir imkan olduğunu hatırlatmaktadır"

Arpaguş, haccın belli zaman ve mekanlarla sınırlı bir ibadet olduğunu belirterek, "Bu ibadet ancak muayyen vakitler içinde Kabe, Arafat, Müzdelife ve Mina'da belli görevleri yerine getirmek suretiyle ifa edilebilmektedir. Haccın bu yönü, müminlere zaman ve mekan bilinci kazandırmaktadır. Müminin Allah'a kulluk yolculuğunda zamanın ve mekanın değerli bir imkan olduğunu hatırlatmaktadır." diye konuştu.

Bünyesinde pek çok hikmet ve güzelliği barındıran hac ibadetinin aynı zamanda bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu vurgulayan Arpaguş, şöyle devam etti:

" Hac, aynı kitaba iman edenlerin, aynı peygamberi önder bilenlerin, aynı kıbleye yönelenlerin büyük bir aşk ve heyecanla bir araya geldikleri muazzam bir kardeşlik buluşmasıdır. Müminleri Allah'ın tevhit çağrısına ulaştıran bu eşsiz ibadet, Müslümanlara ümmet şuuru ve uhuvvet bilinci kazandırmaktadır. Irkı, dili, rengi ve ülkesi farklı milyonlarca Müslüman'ı aynı inanç ve duygularla bir araya getirmekte, vahdette buluşturmaktadır."

Diyanet İşleri Başkanlığının 45 yılı aşkın süredir hac organizasyonunu düzenlediğini hatırlatan Arpaguş, "Başkanlığımız, vatandaşlarımızın hac ibadetlerini en güzle şekilde yerine getirebilmesi için kapsamlı çalışmalar yapmakta ve bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaktadır." ifadelerini kullandı.

"Bu sene ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir"

Hac ibadetinin zaman ve mekan bakımından sınırlı olması dolayısıyla herkesi aynı anda kutsal topraklara götürmenin mümkün olmadığını ifade eden Arpaguş, şu bilgileri paylaştı:

"Mekke'de ibadet mahalleri olan Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat belli bir kapasiteye sahiptir. Mevcut kapasiteyi aşan bir kalabalık olduğunda telafisi mümkün olmayan facialar yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 800 bine yakın vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır."

Hacla ilgili bazı hatırlatmalar da yapan Arpaguş, "Suudi Arabistan yönetimi tarafından Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir. Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlarımızın hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini istirham ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
