Hac Kayıt Güncellemeleri İçin Süre Uzatıldı

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, hacca gitmek için başvuruda bulunan vatandaşları kayıt güncellemesi yapmaları konusunda uyardı.

Yaykın, yaptığı açıklamada hac kayıt güncelleme işlemini yetiştiremeyen vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, hac kayıt güncelleme işlemlerinin 11 Ekim 2024'e kadar uzatıldığını belirterek, "Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portalı üzerinden yeniden açılmıştır. 11 Ekim 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden hac kayıt güncelleme işlemi yapılabilmektedir." dedi.

Yaykın, vatandaşların detaylı bilgi için ilçe müftülüğünden bilgi alabileceğini kaydetti.