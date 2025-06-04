Hac için Arafat'a intikaller başladı

Hac için Arafat'a intikaller başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatı ile 86 bin Türk hacı adayı, Mekke'den Arafat'a taşınmaya başlandı. Sıcak hava koşulları nedeniyle intikaller bu yıl düzenli bir şekilde planlandı.

- Mekke-i Mükerreme'den Arafat'a intikaller başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ekip başkanlarına Terviye günü 16'da telsiz ile verdiği talimat ile 86 bin Türk hacı adayı 700 otobüs ile Arafat'a götürülmeye başlandı

MEKKE - Hicri 1446 yılı haccının en önemli farzı olan Arafat Vakfesi için hacı adayları Mekke-i Mükerreme şehrinden 23 kilometre uzaklıktaki Arafat mevkiine taşınmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu sene hava sıcaklığının 47 derece olması sebebiyle Arafat'a nakilleri Terviye günü tabir edilen 8 Zilhicce'de ikindiden sonraya aldıklarını duyurdu. Daha önce Terviye günü peyderpey sabah saatlerinde başlayan çıkışlar, sıcak hava sebebiyle ve bu sene sıkı kontroller ile şehir içi trafiğinin rahatlaması yüzünden 16.00'a alındı. Kafileler halinde otobüsleri otellerinin önüne gelen hacılar, başkanlarının talimatını dinleyerek otobüslere yerleşiyorlar.

Mekke-i Mükerreme'deki Aziziye, Şişe, Merkeziye gibi bölgelerdeki otellerde yoğun olarak bulunan Türk hacıları geldikleri şehrin kafilesi ile birlikte otobüslere bindiriliyor. Hacı adayları icmal listesine göre otobüslere bindirildikten sonra, Suudi görevliler sayıyı kontrol ederek, otobüs kapılarını kapatan etiketler yapıştırıyorlar. Arafat vakfesinin yapılacağı bölgeye ülkelere göre tahsis edilmiş özel yollardan giden hacı adayları orada kendileri için hazırlanan yüksek tavanlı ve klimalı çadırlara yerleştiriliyor. Otobüsler arife günü öğle saatlerine kadar seferlerini sürdürüyor. Merkeziye bölgesindeki oteli Kabe'ye yakın olan hacı adayları ise arife sabahı otellerinden alınıp Arafat'a götürülüyor. İntikallerin bu sene tam bir düzen sağlanması sebebiyle rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Mekke-i Mükerreme'de daha önce çok sıkışık olan trafiğin de sakin olması dikkat çekiyor. Birçok noktada polis kontrol noktalarında hacı taşıyan araçların kimlik bilgileri, hacıların nusuk kartlarının olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
İstanbul'daki müzakereler sonrası Putin'den ilk açıklama

Ateşkes olacak mı? İstanbul zirvesi sonrası Putin'den ilk açıklama
Özgür Özel: Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne çökecekler

"Başkanımızı tutukladılar, şimdi belediyeye çökecekler"
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Programa damga vuran an! Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi

Cübbeli Ahmet, katılımcılar arasında onu görünce sahneden indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.