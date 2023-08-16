Habur Gümrük Kapısı'nda 245 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yaptığı aramada, yakıt deposunda 245 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, narkotik suçlarla mücadele kapsamında şüpheli görülüp, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alındı. Kontrollerde, yakıt deposunun vanalarının kapatılmış olduğu ve bu yolla deponun araçla olan bağlantısının kesildiği fark edildi. Yakıt deposunun içindeki sıvı maddeden numune alınıp inceleme başlatıldı. Yapılan analizler sonucunda sıvı maddenin metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyonda 245 kilo metamfetamine el konuldu.

Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.