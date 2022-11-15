Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi

Güncel Haberler

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.

Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi.

Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı.

Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti.

Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Necip Hablemitoğlu Levent Göktaş Bulgaristan Kalp Krizi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title