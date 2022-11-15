Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş, Bulgaristan'da mahkemede kalp krizi geçirdi Güncel Haberler Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi. Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş, Hasköy Bölge Mahkemesinde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmada kalp krizi geçirdi. Göktaş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Avukatları, duruşmada, Levent Göktaş'ın tutukluluğunun sağlık durumu nedeniyle ev hapsine çevrilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, Göktaş'ın sağlık durumunun incelenmesine yönelik talimatta bulunarak, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi. Hasköy Bölge Mahkemesi, 5 Eylül'deki ilk duruşmada, Göktaş'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiş, Filibe İstinaf Mahkemesi de 15 Eylül'de kararı onaylamıştı. Avukatları, Göktaş'ın sağlık durumunun gözaltında kalmasına uygun olmadığını iddia etmişti. Göktaş, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastından sorumlu tutuluyor. Kaynak: AA / Güncel Necip Hablemitoğlu Levent Göktaş Bulgaristan Kalp Krizi Güncel Haberler

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