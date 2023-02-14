Hablemitoğlu suikastı sanıklarının yargılanmasına başlandı (2) Güncel Haberler SANIK ENVER ALTAYLI: BEN YİNE HAKKIMDAKİ SUÇLAMALARI ANLAMADIMAnkara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden önceki bölümünde iddianamenin anlaşılmadığı gerekçesiyle sanık Altaylı, hangi suçla yargılandığının söylenmesini istedi. SANIK ENVER ALTAYLI: BEN YİNE HAKKIMDAKİ SUÇLAMALARI ANLAMADIM Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden önceki bölümünde iddianamenin anlaşılmadığı gerekçesiyle sanık Altaylı, hangi suçla yargılandığının söylenmesini istedi. Duruşmaya 1 saat ara verildikten sonra mahkeme başkanı iddianameyi tekrar okumaya başladı. Bunun üzerine Enver Altaylı'nın avukatı aynı zamanda da kızı Dilara Altaylı, iddianamenin okunmasını istemediklerini, müvekkil babasına atılı suçu anlamak istediğini söyleyerek mahkeme başkanının sözünü kesti. Mahkeme başkanı ise avukatı son kez uyardığını aksi halde SEGBİS ile bağlanan avukatı, duruşmadan çıkaracağını belirterek, anlaşılması için iddianamenin okunacağını söyledi. Mahkeme başkanı iddianameyi okuduktan sonra sanık Enver Altaylı "Ben yine hakkımdaki suçlamaları anlamadım" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa, akli melekelerinde bir sıkıntı olup olmadığını sordu. Sanık Altaylı ise sadece yaşlılığa bağlı olarak çabuk yorulduğunu belirtti. Sanıklardan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilen eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır savunma yapan ilk sanık oldu. Suç işleyen insanın savunma yapacağını ancak kendisinin suç işlemediğini belirten Bozkır, "10 yıla yakın Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) devletime en şerefli şekilde hizmet ettim. Cinayette hiçbir dahilim yok, onun için 'savunma' diye başlamayacağım" ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan Bozkır, uzun yıllar görev yaptığını, FETÖ'nün kumpasıyla ordudan atıldığını iddia etti. Askeri mahkemede yargılanıp ceza aldığını belirten Bozkır, kendisine ceza veren hakimlerin hepsinin FETÖ'den yargılanıp ceza aldığını söyledi. 'FETÖ'CÜLERDEN İNTİKAM ALMAM SÖYLENDİ' Sivil hayata geçtikten sonra Tamer Topsakal aracılığıyla gazeteci Zihni Çakır ile tanıştığını belirten Bozkır, "O zaman bu kişinin zihniyetini bilmiyordum. Bir kafeste duruyorsunuz, dışarıda kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Orada devamlı Zihni Çakır telkinlerinde, bu kumpasın bana FETÖ'cüler tarafından yapıldığını, bunun intikamını almam gerektiği söyleniyordu. Ankara ve İstanbul TEM şubeyle aralarının iyi olduğunu iddia ediyordu. O dönem Ankara TEM'de bir kısım FETÖ'cü polislerin olduğunu ama İstanbul'da bunun ayıklandığını, İstanbul TEM'e bildiklerimi anlatabileceğim telkinlerinde bulundu" şeklinde savunma yaptı. 'SAVCIYA, HABLEMİTOĞLU CİNAYETİYLE İLGİLİ ÖNGÖRÜLERİMİ BELİRTTİM' FETÖ'nün belinin kırılmasında MİT TIR'ları ve Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılmasının önemli olduğunu iddia eden sanık Bozkır, "Bu bahsettiğim yıllar 2014-2015'tir. ÖKK'da FETÖ ile ilgili bir raporlama olduğunu söyledi, bunun bende olup olmadığını sordu. Ben de bu liste yok dedim. İstanbul TEM'e gittiğimde MİT tırları konusunda bir bilgim olmadığını ama işlerine yarayacak bir personeli getireceğimi söyledim ki getirdik bir yüzbaşını gizli tanık yaptılar. Benim buradaki faaliyetim yüzbaşını getirip İstanbul TEM'le irtibatlandırmaktı. Aynı dönemde öngörülerimi söyledim. ÖKK'da bir yapının olabileceğini söyledim. Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili ön görülerimi belirttim savcıya. Savcı ise somut delil olmadığını bununla ilgilenemeyeceğini söyledi. Yasal yollarla 12 Eylül 2015'te Ukrayna'ya gittim. Oradayken gazeteci Zihni Çakır beni arayarak kitap yazacağını söyledi ve ÖKK'daki FETÖ yapılanmanın Hablemitoğlu suikastını işlemiş olup olmayacağını sordu. Ben de bunun olabileceğini söyledim" dedi. 'BU SUÇLA YARGILANMAKTAN UTANIYORUM' Aynı yıl içerisinde Şanlıurfa'da yakalanan kaçak silahlarla ilgili hakkında yakalama kararı çıktığını aktaran sanık Bozkır, "20 Eylül civarında yakalama emri çıktığını öğrenince, geri dönemedim. Ailem Türkiye'de kaldı. Ben de Ukrayna'daydım ama kaçak değildim. Türkiye'ye dönemedim. Süresiz oturum izni olan Avrupa'ya serbest dolaşım hakkı olan kimlik kartım, Ukrayna tarafından verilmişti. Ukrayna'dayken aklım hep burada 23 yaşındaki evladımda ve eşimdeydi. Çocuğum Türk olarak yetişsin diye yanıma almadım. Hablemitoğlu cinayetinde bildiklerimi anlatabileceğimi söylemiştim. İddianameyi bile doğru dürüst okumadım çünkü utanıyorum. Suçsuz olduğum ispatlansa bile bu iz kalacak yine oğluma 'Baban katil mi' diye soracaklar" ifadelerini kullandı. Sanık Bozkır'ı dinleyen mahkeme heyeti, çapraz sorgunun ardından duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. Yarın görülecek duruşmada, sanık Tarkan Mumcuoğlu savunma yapacak. Tuğba SIR/ ANKARA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Enver Altaylı İstanbul Ankara Güncel Haberler

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