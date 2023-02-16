Hablemitoğlu suikastı sanığı Levent Göktaş: Yasa dışı bir emir vermedim (2) Güncel Haberler GÖKTAŞ ÇARPRAZ SORGUDA SORULARI YANITLADIAkademisyen Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, 3'ü firari 10 sanığın, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına... GÖKTAŞ ÇARPRAZ SORGUDA SORULARI YANITLADI Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, 3'ü firari 10 sanığın, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulunduğu davanın öğleden sonraki kısmında sanık Göktaş, çapraz sorguda soruları yanıtladı. Göktaş, Bozkır'ın gerçeği yansıtmayan ifadeleri nedeniyle tutuklu olduğunu iddia etti. 'MUMCUOĞLU O TARİHTE KAZAKİSTAN'DA GÖREVLİYDİ' Bozkır, Tarkan Mumcuoğlu'nun Kazakistan görevine gitmesine ilişkin savunma yaparak, "Eğer Bozkır, Mumcuoğlu ile gerçekten her gün serviste bir araya geliyor ve sohbet ediyor olsaydı, Tarkan Mumcuoğlu'nun 17 Kasım 2002'de Kazakistan'a gideceğini bilirdi. Yurtdışı görevlerinde hiçbir şekilde bu denli bir esneklik söz konusu değildir. Genelde doğum ve ölüm hariç izin verilmez ve izin vermede tek yetkili Özel Kuvvetler Komutanıdır. Mumcuoğlu ve timi, 17 Kasım 2002'de Türkiye'den THY tarifeli uçak seferi ile Kazakistan'a gitmiş, Kazakistan'da 6 ay müddetle Eğitim vermeyi müteakip izin kullanmadan 19 Mayıs 2003'te yine THY tarifeli uçak seferi ile Kazakistan'dan Türkiye'ye geri dönmüştür" ifadelerini kullandı. '2001'DE HAZIRLANAN RAPOR, PKK RAPORUDUR' Tutuklu sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır'ın "Özel kuvvetler olarak FETÖ ile ilgili bir rapor var mı?" sorusu üzerine sanık emekli albay Levent Göktaş, "2001'de böyle bir rapor yok. 2 bin 500 sayfalık bir rapor var Genelkurmay'ın emriyle artan PKK faaliyetleri ile ilgili bir rapor bu. İstanbul, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde PKK'nın hücresel faaliyetlerini araştırdık. Bunun üzerine 'Bu bölgelere gidin ve valilerle görüşün. Onlar da kolluğa talimat versin, verilere bakın. Bu verilerden bir rapor hazırlayın' dendi. Ben bu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sundum. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıklara ilgili yerlere arz ettim. Bu rapor PKK raporudur, FETÖ raporu değildir" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan sanık Bozkır, daha önce belirtmiş olduğu, "Birlikte bir hareketliliğin olduğunu söylediğim şey buydu ama tarihi karıştırmışım" şeklinde savunma yaptı. '2005 YILINA KADAR ENVER ALTAYLI'YI TANIMIYORDUM' 2022'de Şubat'ta Hablemitoğlu dosyasına dahil edildiğini aktaran Göktaş, "Nuri Gökhan Bozkır, birkaç kez ifade vermiş ama benimle ilgisi yok. Turan Güneş'te (Ankara'da bir cadde) bir ev ya da işyerine gittik. Enver Altaylı ile bir kere bürosunda görüştük. Altaylı ile 2015 yılından sonra iki kez görüştük. 2005 yılına kadar tanımıyordum ben kendisini. Altaylı ile 2002'de görüşmedik dolayısıyla Altaylı beni karargahta görmeye gelmedi" dedi. 'BERAATİMİ TALEP EDERİM' Göktaş, söz konusu Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili, "İddianamede sanık olarak yer almamın hiçbir mantıklı açıklaması olmadığı göz önüne alındığında atılı suçu işlediğimi gösteren somut bir delil olmadığı gerçeği karşısında, söz konusu suçu işlemediğim sabit olduğundan beraatimin hükmedilmesini talep ederim" diye konuştu. Göktaş'ı dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı yarın sabah saat 10.00'a erteledi. Yarınki duruşmada tutuklu sanık Enver Altaylı savunma yapacak. Tuğba SIR/ANKARA, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Necip Hablemitoğlu Levent Göktaş Aralık Ankara Güncel Haberler

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