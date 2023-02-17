Hablemitoğlu suikastı sanığı Altaylı: Bu davaya siyasi olarak monte edildim
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ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, Enver Altaylı savunma yaptı.
ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, Enver Altaylı savunma yaptı. Tutuklu sanık Altaylı, davaya siyasi olarak monte edildiğini öne sürerek, "Hablemitoğlu'nun katledilmesi ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu soruşturma maddi gerçekliği ortaya çıkarmak için yürütülmemiştir" dedi.
Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, 3'ü firari 10 sanığın, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulundu.'BEN BU DAVAYA SİYASİ OLARAK MONTE EDİLDİM''Cinayete azmettirme' suçundan tutuklu yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, savunmasında suç fiilinin kendisine anlatılmasını talep etti. Levent Göktaş ve Aydın Köstem'i nerede, ne zaman ve hangi fiille azmettirdiğinin anlaşılmadığını öne süren Altaylı, "Benim bu yaştan sonra kendime güldürmek gibi bir niyetim yok. Ben bu davaya siyasi olarak monte edildim. Ben mahkemenizden adalet beklemiyorum. Adalet dağıtmaya niyet etmiş olsanız bile adil karar vermenize gücünüz olduğunu düşünmüyorum. 79 yaşındaki beni tutuklu yargılayan mahkemenizden adalet verileceğine inanmıyorum. Ben bu dosyadan ceza alacağımı düşünüyorum. Bu metin, savcının hukuka inanan insanların akıl sağlığı ile oynadığı ve benimle ilgili hayal gücünü zorladığı bir metindir. Ortada ciddiye alınacak bir iddia yokken, ben neden kendimi savunayım? Ben zaten temizim. Bu metne hukuki olarak bir cevap vermeyeceğim. Kendimi bu iddianame çerçevesinde savunmaya ihtiyacım olmadığını orta seviye bir insan anlar. Hablemitoğlu'nun katledilmesi ile ilgili bir bilgim yoktur. Aydın Köstem'in bu cinayete dahlim olduğunu iddia eden bir beyanı yoktur. Benim üzerimde şüphe uyandıran bir unsur bulunmamaktadır. Bu soruşturma maddi gerçekliği ortaya çıkarmak için yürütülmemiştir. Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili zerre bir bilgim ve katkım yoktur. Eğer varsa Allah'ın laneti benim ailemin ve çocuklarımın, torunlarımın üzerine olsun. Bu namussuzca alçakça bir iftiradır. Bir ayağı öbür dünyada olan bir adam bunu söylemez" dedi.'ÇİN VE RUSYA'YI DEŞİFRE ETTİĞİM İÇİN HEDEF OLDUM'Uzun yıllar Türk istihbarat birimleri içerisinde görev aldığını aktaran Altaylı, Çin ve Rus istihbarat teşkilatlarının Türkiye ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleri üzerine çalışma yöntemlerini anlattı. Sanık Altaylı, Çin ve Rusya'nın Türkiye'nin Orta Asya Türk cumhuriyetleri üzerindeki etkisini kırmak için yıllardır istihbarat faaliyetinde bulunduğunu, kendisinin de bu durumu deşifre ettiği için hedef olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.