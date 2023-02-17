Hablemitoğlu suikastı sanığı Altaylı: Bu davaya siyasi olarak monte edildim

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, Enver Altaylı savunma yaptı.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, Enver Altaylı savunma yaptı. Tutuklu sanık Altaylı, davaya siyasi olarak monte edildiğini öne sürerek, "Hablemitoğlu'nun katledilmesi ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu soruşturma maddi gerçekliği ortaya çıkarmak için yürütülmemiştir" dedi.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, 3'ü firari 10 sanığın, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun ailesi de salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.