Hablemitoğlu suikastı davasında, mahkemeden talep edilen 'yayın yasağı' reddedildi

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Suikast davasının tutuklu sanıklarından Enver Altaylı'nın avukatı mahkemeden 'tanık beyanlarının basında yer alacağı ve bunun da yargılamayı etkileyeceği' iddiasıyla duruşmaya yayın yasağı getirilmesi talebi reddedildi.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma, yarına ertelendi.