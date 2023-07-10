Hablemitoğlu suikastı davası devam ediyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin, Levent Göktaş salonda hazır bulunurken, başka bir dosyadan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Nuri Gökhan Bozkır hakkında, adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

Söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemenin tahliye kararlarının "ihsası rey" niteliğinde olduğunu savundu.

Adli kontrolle bırakılan Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Barkın, reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine hükmederek, incelemenin tamamlanması için davayı erteledi.

İddianameden

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Davada, sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs'taki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

Tutuksuz yargılanma kararı verilen sanık Altaylı, daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından hapis cezası aldığından cezaevinden tahliye edilmemişti.