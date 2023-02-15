Hablemitoğlu'nun eşinden suikast sanığına: Gülüşünü çok net hatırlıyorum

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu savunma yaptı. Hablemitoğlu'nu öldürmekle suçlanan Mumcuoğlu, cinayetin işlendiği tarihte Kazakistan'da olduğunu öne sürdü. Duruşmada söz alan Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ise o tarihlerde eşiyle sanığın görüştüğünü söyleyerek, "20 yıl önceden söz ediyoruz. Kendisini 5-10 dakika kadar gördüm. Kendisini çok net benzetiyorum. Ben sizin gülüşünüzü de çok net hatırlıyorum. Ancak 'O kişi bu insandır' demek vicdani sorumluluk gerektirir. Çok benzetiyorum; gülümseyişine kadar" dedi.

Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat 2022'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan emekli Albay Levent Göktaş da Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edildi. Soruşturmada son olarak 'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'casusluk' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı tutuklandı.

Sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun savunmasını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 1 saat ara verdi.