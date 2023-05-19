Hablemitoğlu davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

AKADEMİSYEN Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanık da mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari, 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Gökhan Nuri Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Aydın Köstem ve tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Göktaş, Emek, Mumcuoğlu, Bozkır, Altaylı ve Köstem'in, mevcut delil durumunun sanıkların lehine değişmesi ihtimali nedeniyle tahliyesine karar verdi. Dosyada böyle tutuklu sanık kalmadı.