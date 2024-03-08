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Hablemitoğlu davası 16 Temmuz'a ertelendi

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi davasında, 10 sanığın yargılandığı duruşma 16 Temmuz'da devam edecek.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya 16 Temmuz'da devam edilecek.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın bugünkü celsesinde, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Başka davada hükümlü Enver Altaylı ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde, sanık ve avukatlarının, dosyaya gelen evraklar ile dinlenen tanıklara ilişkin beyanları ve talepleri alındı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 16 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: AA / Güncel

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