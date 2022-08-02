Hablemitoğlu cinayeti kimlerin işine yaradı; hangi isim gözlerden kaçırıldı? - Haberler

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Hablemitoğlu cinayeti kimlerin işine yaradı; hangi isim gözlerden kaçırıldı?

Bir kitap, bir cinayet ve sırrı dökülen medya...Hablemitoğlu suikastine adım adım nasıl gelindi?

 - Güncelleme:

Bir kitap, bir cinayet ve sırrı dökülen medya...

Hablemitoğlu suikastine adım adım nasıl gelindi?

"Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası" kitabının ardındaki gerçekler

Necip Hablemitoğlu cinayeti bir konsensüs müydü?

"Kuyudaki Taş" kitabının yazarı gazeteci Özer Akdemir, Candan Yıldız'a anlattı.

DailyMotion.com / Güncel

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