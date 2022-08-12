Habitat Kaybı ve İklim Değişikliği Nedeniyle Göçmen Kral Kelebeğinin Nesli Tükeniyor

MEKSİKO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Meksikalı biyolog Gabriela Jimenez, Amerika kıtasındaki nesli tükenmekte olan göçmen kral kelebeğinin, üreme habitatı tahribatı ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi ve türün korunması için...

MEKSİKO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Meksikalı biyolog Gabriela Jimenez, Amerika kıtasındaki nesli tükenmekte olan göçmen kral kelebeğinin, üreme habitatı tahribatı ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi ve türün korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Araştırmacı, Xinhua ile yakın tarihli bir söyleşide, göçmen kelebeklerin ABD, Kanada ve Meksika'daki barındıkları bölgelerin küresel ısınma ve diğer etkiler nedeniyle kaybolduğunu söyledi.

Jimenez, "Son yıllarda, Meksika'da bu türün popülasyonu azaldı. Kanada'da da kelebeklerin konakladığı, soğuğa dayanıklı ağaçların bulunduğu ormanlar yok oldu" dedi.

Küresel sıcaklığın yükselmesi nedeniyle ağaçların zarar görmesi ve yok olması, güzel kelebeğin konaklaması hayatta kalması ve üremesi açısından kötüye işaret.

21 Temmuz'da, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN), kral kelebeğini Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'ne ekledi. Bu liste, kritik tehlike altında olan türler listesinden sadece bir adım uzakta.

IUCN verilerine göre, kışı geçirmek için her yıl Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Meksika dağlarına yaklaşık 4.200 km seyahat eden turuncu kanatlı türün popülasyonunda son on yılda yüzde 72'lik bir azalma oldu.

Bu durumu göz önünde bulunduran Jimenez, uzun mesafeli göç yolculuklarında kelebekleri korumak için, kelebeklerin barındığı çam ormanlarının bakımı ve yumurta bıraktıkları ve tırtılların süt yosunu yapraklarıyla beslenmek üzere çıktığı süt yosunu bitkilerinin korunması için daha koordineli çabalarda bulunulması çağrısında bulundu.

Jimenez ayrıca karbon emisyonunu azaltmak ve iklim değişikliğini engellemek için de acil önlemler önerdi.

"Kelebekler varsa, ekosistem iyi demektir" dedi. "Kelebekler bizim büyük polen taşıyıcılarımızdır ve bu rolü oynayamazlarsa, onarılamaz bir felaketle karşı karşıya kalırız."