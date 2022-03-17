'Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili - Haberler

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'Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili dolayısıyla mevlit programları düzenlendi.

Hatay

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kandil dolayısıyla camide düzenlenen programda İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay vaaz verdi.

Cemaat yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif dinledi, dua etti.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

'Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili

'Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili

'Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

Berat Kandili, Osmaniye, Adana, Hatay, Güncel, Haberler

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