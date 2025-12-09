Haberler

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı -2 / Ek bilgi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 8 şüpheliye daha gözaltı kararı verildi.

HABERTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
