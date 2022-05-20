Odunpazarı'ndan coşkulu 19 Mayıs kutlaması - Haberler

Büyük bir coşku ile gerçekleşen konsere katılan gençler, hep birlikte grubun söylediği şarkılara eşlik etti.

Konserde sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençlerin bayramını kutlayarak "Her şey güzel olacak, hiç merak etmeyin" dedi.

Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Letonya ve İzlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlenen "Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali", Türkiye'de ilk kez Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleşti. Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Kanlıkavak Parkında düzenlenen "Odunpazarı 3D Gençlik Festivali", 3 gün sürdü. Odunpazarı Belediyesi, 3D Gençlik Festivalinin kapanışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında Kanlıkavak Parkı'nda muhteşem bir konser düzenledi. Gençler tarafından çok sevilen Evdeki Saat Grubunun sahne aldığı konsere, büyük bir coşku hakimdi.

SAATLER ÖNCESİNDE KONSER ALANINA GELDİLER

Gençler, Evdeki Saat Grubu Konserinden saatlerce öncesinde konser alanına gelmeye başladı. Grup sahneye çıkmadan önce çalınan marşlara ve şarkılara eşlik eden gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak adeta ışık şovu yaptı. Evdeki Saat Grubunun sahne alması ile gençlerin coşkusu iki katına çıktı. Evdeki Saat, çok sevilen ve yeni albümlerinde yer alan şarkıları, Eskişehirli gençler için söyledi. Gençler ise grubun söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti. Grup, çok sevilen ve istek alan "Uzunlar" adlı şarkılarını söylemeye başlayınca, alandaki coşku daha da arttı.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Konserde sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konser için Eskişehir'e gelen Evdeki Saat Grubuna teşekkür etti. Gençlerin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve

Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Kurt, "Bugün bayramı bayram gibi kutlamak için Evdeki Saati getirdik. Çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Her şey güzel olacak, hiç merak etmeyin" dedi. Gençler Başkan Kurt'un konuşmasının ardından "Her şey güzel olacak" diye slogan attı.

Gençlerin coşkusu Evdeki Saat sahneden indikten sonra da devam etti. Çalınan şarkılara, türkülere, marşlara hep birlikte eşlik eden gençler, uzun süre halay çekip, dans etti. Konser, Eskişehirspor Marşının hep birlikte söylenmesi ile sona erdi.

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