Haber Çözümleme Atölyesi Düzenlendi

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Anadolu Ajansı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Haber Çözümleme Atölyesi'nde, katılımcılara haber yazımındaki temel unsurlar ve ajans haberciliğinin objektifliği hakkında eğitim verildi.

Anadolu Ajansı (AA) Akademi koordinasyonunda "Haber Çözümleme Atölyesi" düzenlendi.

AAtölye'deki eğitimde, Anadolu Ajansı Karadeniz Haberleri Müdür Yardımcısı Eda Ünlü Özen ve Başmuhabir Nusret Bilen, haber çözümlemesine ilişkin bilgiler verdi.

Mesleki deneyimlerini paylaşan Özen, katılımcılara, AA muhabirleri tarafından yazılan haberlerden örnekler sundu.

Haberin temel bölümlerini ve yazımını anlatan Özen, ajans haberciliğinin objektif ve tarafsız yapılması gerektiğini vurguladı.

Başmuhabir Bilen de AA Haber Takip Editörlüğünün haber kontrolü yaparken dikkate aldığı kriterlere dair sunum yaptı.

Haber yazımında en fazla imla ve mantık hatalarıyla karşılaştıklarını aktaran Bilen, haberde kalitenin en önemli unsurunun "kontrol" olduğunu ifade etti.

Bilen, haber yazarken kaynağın eksik olmaması, bilgi ve tarih hatası yapılmaması, kullanılan görselle haberin uyuşması konularına da dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Program, soruların yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
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