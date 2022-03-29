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Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

Nevşehir'de, dün akşamdan beri kendisinden haber alınmayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü olarak bulundu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de, dün akşamdan beri kendisinden haber alınmayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Göreme ilçesine bağlı Kılıçlar Mevkii'nde meydana gelen olayda, peri bacasının içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesinde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihan B.'nin (26) olduğu tespit edildi. Cihan B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Asım Çapacı/ İHA)

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polis Memuru, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

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