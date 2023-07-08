Karabük'te iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki genç evde yatağının yanında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber alınamayan genç evinde ölü bulundu

KARABÜK - Karabük'te iki gündür haber alınamayan 27 yaşındaki genç evde yatağının yanında ölü bulundu.

Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Sokakta meydana geldi. Adnan Almalı isimli gençten iki gündür haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan vatandaşlar Almalı'yı yatağının yanında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Almalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şeker hastası olduğu öğrenilen Almalı'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.