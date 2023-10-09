H.K.G. Davası'nın 6. Duruşması Başladı.

Haber-GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- ADEM KARABAYIR

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması başladı. Kadın Meclisleri, duruşma öncesi Kartal Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Bir milletvekili, Yeniden Refah Partisi milletvekili '6284'ü ayıklayacağız. Kadınları korumak için yasalara ihtiyaç yok' diyor. Yaşama organında bulunup 'Yasalara ihtiyaç' yok diyenler kadınları şiddete mahkum etmek istiyor" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 6. duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor.

Yargılamanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti; gizlilik kararı almış ve yayın yasağı getirmişti. Kadın Meclisleri bugünkü duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Kadın Meclisleri adına açıklamayı yapan Kadın Cinayetleri Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim şunları söyledi:

"BUGÜN ARTIK BİR KARAR VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ: İstismara maruz bırakılmış olan başvurduğu kamu kurumlarınca yalnız bırakılmış olan H.K.G. kardeşimizle ilgili açılmış olan davadayız. Bugün artık bir karar çıkmasını bekliyoruz. Tüm toplumun beklentisi bu yönde olduğu gibi failler ve ortakları hak ettikleri cezaları alırlar ki kadınların ve çocukların geleceği için emsal teşkil eden bir karar çıksın buradan bugün.

BİR VAKFIN SORUMLUSUYLA İLGİLİ İSTİSMAR SORUŞTURMASININ DAHA APAR TOPAR KAPATILDIĞINI ÖĞRENDİK: H.K.G. kardeşimizin yaşadıkları sadece H.K.G.'nin yaşadıkları değildi. Bakın daha geçtiğimiz günlerde bu sefer başka bir vakıfta Kuran'a Hizmet Vakfı sorumlusu Ayhan Şengüler'le ilgili bir istismar başvurusuyla konusunda açılmış olan soruşturmanın apar topar kapatıldığını öğrendik. Hem çocuğuna yönelik, hem birlikte olduğu, evli olduğu kadına aslında bir istismar sonrasında zorla evlendirme olduğu meselesinin açığa çıktığını öğrendik ve duyduk.

ÇOCUKLARIM BEDENİ ÜZERİNDE HİÇKİMSENİN SÖZ HAKKI OLAMAZ: Her gün bu topraklarda kadınlar ve çocuklar çoğu zaman bir tür dini istismara uğruyor istismar ediliyor. Çocukların bedeni üzerinde hiç kimsenin söz hakkı olamaz. Ailelerin dahi söz hakkı olamaz. O çocuklar bu toplumun çocukları, bu ülkenin çocukları, bu toprakların çocuklarıdır. Bu yüzden korkmayın. Çocukları biz koruyacağız demek istedim. Ayrıca aileden bahsediyorlar. Aileyi yüceltiyorlar, kutsuyorlar ve o ailelerin içerisinde çocuklarla ilgili bu tür istismara yönelik kararlar alındığında önüne geçecek adımlar atmıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda Aile Çalıştayları düzenledi Aile Bakanlığı. Ülkenin dört bir yanında, 81 ilinde kadın örgütlerinden, çocuklarla ilgili çalışma yapan örgütlerden hiçbir temsilcinin neredeyse olmadığı toplantılar gerçekleşti. Bugün nasıl bu davayı tüm toplumdan gizliyorlarsa yaptıkları çalışmaları da yine tüm toplumdan gizlediler. Adalet Bakanı, 'Aile hukukunu sil baştan ele alacağız' diye söyledi. Onların aile anlayışı parlamentoda kendini temsil eden sistem üç eşli vekillerim olduğu bir sistem midir? Kadınlar sizin cariyeleriniz köleleriniz olmayacak. Bu yüzden korkmayın. Kadınlar kimsenin kölesi cariyesi olmayacak. Korkmayın çocukları biz koruyacağız.

YASAMA ORGANINDA BULUNUP YASALARA İHTİYAÇ YOK DİYENLER KADINLARI ŞİDDETE MAHKUM ETMEK İSTİYOR: Bir milletvekili Yeniden Refah Partisi milletvekili diyor ki, '6384'ü ayıklayacağız' diye söylüyor. ve ardından şöyle ekliyor, 'Kadınları korumak için yasalara ihtiyaç yok' diye söylüyor. Yaşama organında bulunup yasalara ihtiyaç yok diyenler kadınları şiddete mahkum etmek istiyor ve kadınların beyanlarını böyle itibarsızlaştıranlar yüzünden bugün aynı bu şekilde Kuran'ı Koruma Vakfındaki Ayhan Şengüler'le ilgili açılmış olan soruşturma kapatılmış durumda. Çünkü ne diyorlar biliyor musunuz, 'Yeterli delil yok. Tanık yok' diyorlar. Zaten yaşanan bu istis. Çağında tanık olmuyor. Bu yüzden kadınların beyanının esas alınması soruşturmanın sürmesi bu düzeyde hayati öneme sahiptir. Biz bütün istismarların, şiddetin tanıklarıyız. Asıl yaşayanlarıyız. Bu yüzden korkmayın kadınlar. 6284'e dokundurtmayacağız. Bakın medeni haklarımıza yönelik saldırılar gerçekleştiriyorlar. Medeni kanun, medeniyetle Ilgili haklarımız demektir. Kadın erkek eşitliği demektir. Toplumsal cinsiyet eşitliği demektir. ve bunun inançlara, geleneklere, göreneklere insanların kendi dünya görüşlerine bağlı olmak hepimiz için geçerli olan yasalar demektir. Hukukun üstünlüğü demektir. Bu yüzden korkmayın Medeni Kanuna asla dokundurtmayacağız."