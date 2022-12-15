H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli Adliyeye Sevk Edildi

EDDA SÖNMEZ

Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında, kızı H.K.G'yi küçük yaşta imam nikahıyla evlendiren İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel ve kızına dini nikah kıydığı iddia edilen Kadir İstekli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçen günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verdi.

2 SANIĞA MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.'nin avukatlarınca tutuklamaya yönelik taleplerini değerlendirdi. Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık Kadir istekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in tutuklanmalarına yönelik olarak yakalanmalarına karar verdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yakalama kararının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.