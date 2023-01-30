H.K.G. Davası Başladı, Sanıklar İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi nedeniyle açılan davaya başlandı. Kartal'daki Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya; tutuklu sanıklar Gümüşel ve İstekli getirilirken, tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel ise katılmadı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi nedeniyle açılan davaya başlandı. Kartal'daki Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya; tutuklu sanıklar Gümüşel ve İstekli getirilirken, tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel ise katılmadı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'nin 6 yaşından itibaren, 1998'de 'imam nikahı ile evlendirildiği' Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz kalması nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, adliye önündeki basın açıklamaları ve adliye koridorlarındaki arbedenin ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı.

Mahkeme salonunun yeterli büyüklükte olmaması nedeniyle duruşma konferans salonuna alındı. Tutuklu sanıklar Gümüşel ve İstekli duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Mağdur H.K.G. de daha önce talimatla ifadesinin alınmış olması nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Barosu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları da katıldı. Milletvekilleri de duruşmayı izledi. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetim kurulu üyeleri ve İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç ile 40 ilin barolarından temsilciler de katıldı.

AVUKATLARDAN MAHKEME BAŞKANINA TEPKİ

Saat 10.00'da başlaması beklenen duruşma saat 11.10'da başladı. Mahkeme, iddianameyi okumadan önce avukatların katılma taleplerini aldı. Duruşmadaki avukatlar, mahkeme başkanının usule aykırı davrandığını, öncelikle iddianamenin okunmasını, ardından katılma taleplerinin sorulmasını talep etti. Talepleri değerlendirmeyen mahkeme, katılma taleplerini almaya devam etti. Avukatlar ise mahkeme başkanına, "Sizi kınıyoruz" diyerek tepki gösterdi.