H.G. ve B.G.'ye Darbe Eden C.T. Yeniden Gözaltında

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Adana'da sokakta oynayan H.G. (6) ile ağabeyi B.G.'yi (10), gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbedip, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyete götürülen C.T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,