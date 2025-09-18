H.G. ve B.G.'ye Darbe Eden C.T. Yeniden Gözaltında
Adana'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki H.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi B.G.'yi darbeden C.T., ailelerinin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Adana'da sokakta oynayan H.G. (6) ile ağabeyi B.G.'yi (10), gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbedip, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyete götürülen C.T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel