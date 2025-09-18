Haberler

H.G. ve B.G.'ye Darbe Eden C.T. Yeniden Gözaltında

Güncelleme:
Adana'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki H.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi B.G.'yi darbeden C.T., ailelerinin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor.

Adana'da sokakta oynayan H.G. (6) ile ağabeyi B.G.'yi (10), gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla darbedip, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakılan C.T., ailenin itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Emniyete götürülen C.T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
