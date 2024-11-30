Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama: Müttefiklerimizin yardımıyla tüm düşmanlarımızı yeneceğiz

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan ilk açıklama

 Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar var

 Halep Havalimanı'nın kontrolü artık muhaliflerde

Halep'te kritik nokta artık muhaliflerde
Suriye'de muhalifler mahkumları serbest bırakıyor

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor

GZT TV Yayın Hayatına Başladı

GZT TV Yayın Hayatına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dijital medya platformu GZT, yeni televizyon kanalı GZT TV'yi tanıttı. 'Dijitalde doğduk, ekranda büyüyoruz' sloganıyla yola çıkan kanal, açıklayıcı gazetecilik ve kaliteli içerik üretmeyi hedefliyor.

Dijital medya platformu GZT'nin yeni kurulan televizyon kanalı GZT TV, "Dijitalde doğduk, ekranda büyüyoruz." sloganıyla yayın hayatına başladı.

Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de düzenlenen tanıtım programında konuşan GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, genç bir kadrodan oluştuklarını, platformlarında açıklayıcı gazetecilik yaptıklarını ve olayları ele alış şekillerinin farklı olduğunu söyledi.

Gezer, 10 yıllık süreçte tüm mecralarda milyonlarca takipçileri olduğunu, daha kaliteli içerikler üretmeye gayret ettiklerini vurgulayarak "Bunu artık yeni bir sürece taşıyacağız. Dijitalden geleneksele dönüş dünyada hiç yapılmayan bir şey. Bunu sizlerin de katkılarıyla doğru bir şekilde yaparak iyi bir yere getirmeyi umuyoruz." diye konuştu.

GZT TV Yayın Koordinatörü Betül Solmaz da televizyonda sunulan içeriklerin genelde aynı olduğunu, bu fikirle yeni nesil televizyonculuk için yola çıktıklarını anlattı.

Solmaz, kanalda GZT'nin dijital içeriklerinin yanı sıra yemek ve spor programları, bilgi yarışmaları, belgeseller, haberler ve birçok farklı konuda yayın yapılacağını ifade etti.

Televizyon içeriklerini eleştirdiği bir Youtube kanalı bulunan Murat Soner de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından tüm GZT ekibi ilk yayının geri sayımı için sahneye davet edilirken burada kanalın kurulumu ve içeriğiyle ilgili gelen sorulara yanıt verildi.

İsrail'e destek verdikleri için boykot edilen firmaların reklamlarına karşı hassas olunacağının açıklanmasının ardından 10'dan geriye sayılarak kanalın yayın hayatına başladığı duyuruldu.

Öte yandan, GZT TV'nin 1 Aralık itibarıyla Türksat 4A'da 11837 kanal frekansı, Digitürk 70, D-Smart 54, Kablo TV 40, Turkcell TV+ 152 ve Türk Telekom Tivibu 63. kanalda konumlandığı bildirildi.

Tanıtım programına Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, medya temsilcileri, sosyal medya fenomenleri ve gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
img

Dünyada ilk olacak! Avrupa ülkesinde hayat kadınlığına yasal statü
img

Hesaplar değişti! İş dünyasının asgari ücret teklifi belli oldu
img

Korkutan deprem uyarısı! 24 il büyük tehlike altında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.